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فن

البقاء لله.. سوسن بدر تنعي الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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ندى فكرى
نعت الفنانة سوسن بدر ، الفنان القدير محمود ياسين ، الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

و نشرت سوسن بدر، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و علقت قائلة : وداعا محمود ياسين...البقاء لله ".

واعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك .

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".


غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.
اليوم بنفقد فنانا الكبير محمود ياسين ،، مش هننساك ولا هننسى صوتك .. ربنا يرحمك يارب .. البقاء لله
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