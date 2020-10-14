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تعليم

بالأسماء.. مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 17 أستاذ مساعد بعدد من الكليات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
الدكتور طارق الجمل
الدكتور طارق الجمل
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إيهاب عمر
وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 17 أستاذًا مساعدًا جديدًا بعدد من كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين7 من الأساتذة المساعدين و هم الدكتورة دينا أحمد محمد محارب، الدكتورة ناهد أحمد عبد المنعم العسيلى، الدكتورمحمد فوزى عبد الغنى يس , الدكتور محمود فوزى فرغلى حسن ,الدكتور أحمد متولى عزوز متولى ,الدكتور محمد كمال عبد الناصر حسن ,الدكتور محمد مصطفى محمد عبد الرحمن .

 
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كما تضمنت القرارات تعيين 4 أساتذة مساعدين في كلية العلوم وهم الدكتورة سمر مصطفى عبد النعيم عبد الرحيم والدكتور محمود عبد العظيم بكر عربى والدكتور محمد عمر ناجى عبد السند والدكتور ايمن شحاتة محمد احمد ، وأيضًا تعيين2  من الأساتذة المساعدين في كلية الطب البيطرى وهم الدكتور عرفات عبد اللاه عبد الرحمن خلف الله والدكتور اسامة طه محمد فريد وبكلية التمريض الدكتورة عطيات على عبد الحكيم والدكتورة سلوى ماهر احمد زهران كما شملت القرارات تعين الدكتور عبد الرحمن على عبد الرحمن احمد بكلية الخدمة الاجتماعية ,وبكلية الصيدلة تم تعين الدكتورة عزة هشام منصور راجح  .
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