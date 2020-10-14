بالأسماء.. مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 17 أستاذ مساعد بعدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 17 أستاذًا مساعدًا جديدًا بعدد من كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين7 من الأساتذة المساعدين و هم الدكتورة دينا أحمد محمد محارب، الدكتورة ناهد أحمد عبد المنعم العسيلى، الدكتورمحمد فوزى عبد الغنى يس , الدكتور محمود فوزى فرغلى حسن ,الدكتور أحمد متولى عزوز متولى ,الدكتور محمد كمال عبد الناصر حسن ,الدكتور محمد مصطفى محمد عبد الرحمن .





اقرأ أيضا :











