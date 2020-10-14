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حوادث

بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:19 م
انهيار 6 منازل
انهيار 6 منازل
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أيمن رياض

تسبب حريق اندلع بأحد المنازل بشارع الصفا بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا في إصابة 9 أشخاص وانهيار جزئي لـ 6 منازل بشارع الصفا وعلاء الدين وتم عمل كردون أمني حول المنازل المنهارة ونقل المصابين لمستشفى المنيا العام  وإخلاء سكان العقارات المنهارة.



وعلي الفور انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتفقد الموقع العام للانهيار الجزئي الذي حدث بعدد من المنازل بشارعي الصفا وعلاء الدين بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، بسبب الحريق.


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وتابع المحافظ تداعيات الحريق، موجها العقيد محمد صلاح رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن من الأولى بالرعاية كبديل للأسر المتضررة من الحريق، حيث جرى على الفور إخلاء المنازل المتضررة من قاطنيها.


كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من الحريق، وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى المنيا العام، موجها الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.


وكلف المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالتنسيق مع كلية الهندسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على سبب انهيار المنزل مع إجراء أعمال المعاينة للمنازل المجاورة تحسبًا لأي طوارئ، وحفاظًا على سلامة وحياة قاطنيها.


واتّخذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
بسبب حريق.. انهيار 6 منازل وإصابة 9 أشخاص جنوب المنيا
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