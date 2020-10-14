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تعليم

شريف الجمل وكيلًا لـ تربية طنطا لشؤون التعليم والطلاب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:23 م
اثناء القرار
اثناء القرار
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أحمد على
أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور شريف إبراهيم بحيرى الجمل، أستاذ ورئيس مجلس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية للقيام بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.


حصل الدكتور شريف الجمل، على ليسانس اللغة العربية، جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1995، ثم حصل على الماجستير (علوم لغوية) ، جامعة طنطا عام 2003، الدكتوراه (علوم اللغة العربيه "العلوم اللغويه"، جامعة طنطا) عام 2006 م .

وتدرج "الجمل" فى الوظائف العلمية ، معيد في 1996، مدرس مساعد فى 2004 ، مدرس في 2007، أستاذ مساعد في 2012، ووصل إلي درجة أستاذ في عام 2018 .
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