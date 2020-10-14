أخبار الزمالك في المغرب.. تقديم موعد مران الفريق نصف ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو تقديم موعد أول مران للفريق اليوم.





وسيقام المران بملعب الوداد ليكون في الخامسه عصرا بدلا من الخامسة والنصف مساء اليوم.





وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه بعد وجبة الإفطار اليوم للتحدث فى بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الرجاء المغرب.









ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكانت بعثة الفريق قد وصلت المغرب أمس وسط استقبال حافل من الجانب المغربي.









وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني وأعضاء البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب.





وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربي.