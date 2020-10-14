قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد.. اعتماد قواعد القبول بالمدن الجامعية.. وتحديد مواعيد التسكين للطلاب المستجدين والقدامى

اعتماد قواعد قبول الطلاب بمدينة جامعة الأقصر

جامعة أسيوط تعلن الجدول الزمني لتسكين الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية

جامعة السويس تستعد بكامل إمكانياتها لاستقبال الطلاب بالمدن





تستعد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد بتحديد معايير القبول بها، وإجراء رؤساء الجامعات الجولات التفقدية والاجتماعات لاعتماد مواعيد وجداول التسكين.

تسكين الطلاب بالمدن بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة بدأت الثلاثاء، الموافق 13 أكتوبر 2020 في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، استعدادًا لبدء الدراسة في الأسبوع المقبل.

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وقال إنه تمت إتاحة سداد رسوم المدن الجامعية اعتبارًا من اليوم تزامنًا مع بدء التسكين للطلاب المحققين لشروط التسكين، حيث تم اليوم تسكين طلاب الفرقة الأولى مستجدين والفرقة الثانية، ويتم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م تسكين طلاب الفرقة الثالثة ويوم الخميس 15 أكتوبر 2020 م لطلاب الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة.

وأضاف أنه إذا تم قبول الطالب نهائيًا بالمدينة سيجد محملا عليه رسوم المدن الجامعية أول قسيمة بمبلغ 310 جنيهات نظير الإقامة بالتغذية نصف شهر في اليوم المحدد له سداد الرسوم، مؤكدًا أن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد، عليه أن يتوجه لإدارة المدن الجامعية في الفترة من السبت 17 أكتوبر 2020 وحتى 10 نوفمبر 2020، وإلا سيتم فصله من المدينة بناءً على قرار محضر قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية.

وأوضح أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن حالة القبول من خلال الرابط التالي

التسكين بمدينة جامعة أسيوط

بينما أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الجدول الزمني لتسكين الطلاب والطالبات المقبولين بالمدينة الجامعية، ابتداء من يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري لطلاب كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة.

وقال نائب رئيس جامعة أسيوط، إن طلاب كليات العلوم، الهندسة، وحاسبات ومعلومات، وفنون جميلة، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية يوم الجمعة 16 أكتوبر، وكليات التربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والتربية الطفولة المبكرة يومي السبت 17 أكتوبر والأحد 18 أكتوبر، وكليات الخدمة الاجتماعية، الآداب يوم الاثنين 15 أكتوبر.

وأوضح أن طلاب كليات التجارة، والحقوق، والزراعة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، كما يجرى تقديم طلبات التخلفات يومي الأربعاء 21 أكتوبر والخميس 22 أكتوبر، على أن يتم إجراءات تسكين الطلاب القدامى بالمباني المعلقة كل حسب المبنى المحدد له والمعلن مسبقًا على موقع الزهراء وعلى الصفحة الرسمية للمدن الجامعية على مواقع التواصل الاجتماعي، أما للطلاب الجدد ضرورة التوجه لإدارة الإقامة بالمدن الجامعية قبل موعد تسكينهم بـ24 ساعة وفق الجدول الزمني المعلن وذلك لتحديد المبنى المخصص لهم.

المدن الجامعية بجامعة الأقصر

اعتمد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، محضر اجتماع لجنة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020/2021م والذي نص في مجمله على أن: يقبل بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط الآتية:

أولًا بالنسبة للطالبات: يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير "ممتاز – جيد جدًا – جيد" جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طالبات بمدينة طيبة الجديدة.





- بالنسبة للطالبات الجدد يتم تسكين مواليد عام 2003 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 من عام 2002 م جميع الكليات بمدينة الراوي بالأقصر طالبات والطالبات الجدد المحققات نفس الشروط من كلية السياحة والفنادق يقيمون بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة.

ثانيًا:

- بالنسبة للطلبة الذكور: يتم تسكين الطلبة الذكور القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير "ممتاز- جيد جدًا – جيد" جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بمدينة طيبة الجديدة.





- بالنسبة للطلبة الذكور الجدد يتم تسكين مواليد عام 2003 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 من عام 2002 م جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بمدينة طيبة الجديدة.





ثالثًا: بالنسبة لرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية:

- بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة (أول قسيمة) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ 210 جنيهات رسوما لإقامة نصف شهر بدون تغذية أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من يوم 17/ 10/ 2020 م أو يتم توريد مبلغ 485 جنيها رسوم إقامة بالتغذية أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من 1/11/2020 م.

- علمًا بأن الرسوم الشهرية بعد



ذلك هي 350 جنية ) إقامة بالتغذية أو ( 150 جنيها إقامة بدون تغذية حسب رغبة الطالب.





- يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءًا من يوم السبت الموافق 17 / 10 / 2020 م.

رابعا بالنسبة للإقامة بالليلة:

- يتم تخصيص الدور الثالث بمبنى الراوي طالبات بالأقصر لإقامة الطالبات بالليلة بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ثلاث ليالي متصلة أو منفصلة.





- يتم تخصيص الدور الثاني والثالث بمبنى "طالبات 2 ط" بمدينة طيبة الجديدة لإقامة الطالبات بالليلة بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة على ثلاث ليالٍ متصلة أو منفصلة.





- يتم تخصيص الدور الثاني والثالث بمبنى "طلبة 4 ط" بمدينة طيبة الجديدة لإقامة الطلبة بالليلة، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة على ثلاث ليالٍ متصلة أو منفصلة.





- يسدد الطالب أو الطالبة رسوم الإقامة عن الليلة الواحدة مبلغ 10 جنيهات فقط نظير الإقامة فقط بدون تغذية.









التسكين بالمدينة الجامعية بالسويس:

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد بكامل إمكانياتها لاستقبال طلاب المدن الجامعية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى لتسكين الطلاب والطالبات الخميس الموافق ١٥ أكتوبر الحالى.

من جانبه، عقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا الأحد الموافق ١١ أكتوبر مع مسئولى المدن الجامعية وذلك لمناقشة آليات التسكين وجاهزية المدن وتشكيل فريق التسكين من موظفى المدن الجامعية.

وأعلن شقيدف عن تكليف كل من الدكتور أحمد إمام والدكتورة نهال عثمان بالعمل كمنسقين للمدن الجامعية بنين وبنات.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية.





مدن جامعة بنها



تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وكفر سعد، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد.

كما رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن.

وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته المطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وأكد الدكتور سمير أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.