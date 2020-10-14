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أخبار البلد

بالتعاون مع فريق VAV.. المركز الثقافي الكوري يعلن الفائزين بمسابقة تحدي الكي بوب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:54 م
فريق VAV كي بوب
فريق VAV كي بوب
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محمد وديع
بث المركز الثقافي الكوري صباح اليوم الأربعاء، عبر قناته على يوتيوب فيديو جديدا للإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة تحد أداء أغاني ورقصات فرقة VAV الكورية الشهيرة.

وأعلن أعضاء الفرقة الكورية أسماء أفضل خمسة مشاركين في المسابقة وذلك من بين أكثر من 20 متقدما من محبي الكي بوب في مصر.

وأعرب أعضاء فريق VAV المكون من سبعة فنانين عن سعادتهم بأداء المتسابقين وتطلعهم لزيارة مصر قريبًا، كما أرسلت الفرقة نسخا موقعة من ألبومها الأخير للفائزين بالإضافة إلى صور لأعضائها مع بعض العبارات التشجيعية للفائزين.

ويأتي تنظيم المسابقة في باكورة التعاون بين المركز الثقافي الكوري بمصر والفرقة الكورية التي تأسستعام 2015، بالتزامن مع صدور الألبوم السادس للفرقة في سبتمبر الماضي.

كان المركز قد دعا محبي الكي بوب للمشاركة في التحدي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية للتغلب على فيروس كورونا، وقد تلقى المركز العديد من المشاركات في الرقص والغناء والعزف أيضًا.

من جانبه توجه يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري بالشكر لجميع المشاركين في المسابقة معربًا عن أمله في التغلب على حائجة كورونا قريبًا. 
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