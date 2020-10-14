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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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أ ش أ
دعا رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، إلى ضرورة القيام بخطوات عملية دفاعًا عن الحق الفلسطيني، مؤكدًا وقوف بلاده حكومة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني. 

وشدد مشيشي - خلال استقباله اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة - سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم، على ضرورة فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال الفلسطينيين ورجال الأعمال التونسيين سواء في تونس أو أفريقيا.

من جانبه، قال السفير الفلسطيني إن اللقاء جاء تأكيدًا للعمل المشترك والموحد (الفلسطيني التونسي) من أجل تطوير العلاقات والدبلوماسية الفاعلة على الساحة الدولية لما يسمى باستراتيجيات السلام ومراكمة الحلول والبحث ضمن دبلوماسية هادئة وفاعلة مشتركة تونسية فلسطينية على الساحة الدولية لدعم خطة ومبادرة الرئيس محمود عباس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي؛ للبحث في وضع آليات تنفيذ المرجعيات الدولية لحل الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
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