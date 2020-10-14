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لحظة إبطالها.. انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ببولندا ..فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:21 م
انفجار
انفجار
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها انفجار أكبر قنبلة يتم العثور عليها على الإطلاق من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا تحت سطح البحر اليوم ، خلال محاولة غواصي البحرية البولندية إبطال مفعولها.

وأجلت السلطات أكثر من 750 شخصا من محيط المنطقة التي عثر فيها على القنبلة التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن نحو 5400 كيلو غرام منها 2400 كيلوجرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن أن "عملية إبطال القنبلة تحولت إلى تفجير، يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد، جميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر".

وصرح متحدث باسم رئيس بلدية بلدة اشوي واو تشتشه لوكالة الأنباء البولندية بأن "الانفجار لم يؤد لإصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار في البنية التحتية".

وعثر على القنبلة خلال مشروع محطة للغاز المسال عام 2016.
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