جوجنهايم أبوظبي يكشف عن فعاليات افتراضية لفنانين عالميين

كشف جوجنهايم أبوظبي عن برنامجه الافتراضي الجديد لموسم الخريف هذا العام، بعنوان "في انتظار المستقبل"، والذي يقدم ثلاث فعاليات افتراضية مميزة، تسلط الضوء على الممارسات الإبداعية لفنانين عالميين، وذلك حتى 24 نوفمبر المقبل.





يأتي برنامج "في انتظار المستقبل" ليعزز من مهمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي باعتباره منصة ومنتدى للحوار الفكري والثقافي، وتأكيدًا على الالتزام بالعمل مع الفنانين المعاصرين ودعم ممارساتهم الإبداعية، واستجابة للمتغيرات العميقة في العالم، حيث يتيح البرنامج إمكانية التواصل البشري والتفكير التصالحي للجماهير.





تتناول السلسلة الافتراضية أعمال الفنانة متعددة التخصصات ماريكو موري، والفنان كمران يوسف زاده ، إلى جانب فناني الأداء، سلمى وسفيان ويسي، حيث يستكشف البرنامج كيف يوظف الفنانون المفاهيم الروحية في فنهم، والأساليب التي يتبعونها في أعمالهم لنقل هذه المفاهيم التي تتجلى في الوحدة والسمو.





ومن جانبها قالت ميساء القاسمي، مدير أول مشروع جوجنهايم أبوظبي: "يعد برنامج "في انتظار المستقبل" فرصة قيمة لإعادة التفكّر والتواصل مع المجتمع والعمل الجماعي خلال هذه المرحلة الغير مسبوقة من التغيير حول العالم. كما أنه يشجع الجماهير على التأمل في الأساليب التي يتبعها الفنانين للتعبير عن أفكارهم حول المستقبل عبر الفنون التشكيلية والأدائية".





وأضافت القاسمي: "تعتبر هذه السلسلة إضافة قيّمة إلى البرامج العامة التي يقدمها جوجنهايم أبوظبي، والتي تهدف إلى عرض أعمالٍ من مجموعة جوجنهايم أبوظبي الفنية الدائمة للجمهور".





انطلق البرنامج يوم الثلاثاء، 13 أكتوبر، بجلسة حوارية مع الفنانة ماريكو موري وألكساندرا مونرو، مديرة شؤون التنظيم في جوجنهايم أبوظبي، وكبيرة المنسقين الفنيين بقسم الفن الآسيوي، متحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم، حيث توسعت خلالها موري في شرح ممارساتها الفنية ورواياتها السامية وجماليتها، إلى جانب دورها الإبداعي ككاتبة سيناريو ومخرجة ومنتجة وفنانة. وتم عرض فيلمها "صلاة الكاهنة" (Miko No Inori) لعام 1996 على قناة ثقافة أبوظبي على منصة يوتيوب لمدة 24 ساعة بعد الجلسة.





ويستضيف جوجنهايم أبوظبي، في 20 أكتوبر الجاري، الفنان البصري كمران يوسف زاده ، لمناقشة عمله "صلاة لا منتهية 13" (Endless Prayers XIII) (2008)، الذي عرض سابقًا في معرض «أبعاد مضيئة.. مختارات من مقتنيات جوجنهايم أبوظبي»، حيث سيتحدث كامي عن نهجه الفني والمراجع متعددة الطبقات للنصوص الأدبية المقدسة والعمارة الإسلامية والفلسفة الوجودية المتأصلة في عمله.





ويختتم برنامج "في انتظار المستقبل"، ببثٍ حي عبر الإنترنت، في 24 نوفمبر القادم، حيث تقدم سلمى وسفيان ويسي عرضًا أدائيًا بعنوان "وجدان"، الذي يستجوب مفاهيمنا عن الهوية والمجتمع والتواصل الاجتماعي، جامعًا وجهات نظر لمختلف الفنانين من جميع أنحاء العالم.



