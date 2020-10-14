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فن

هاني شاكر ينعى الفنان محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:48 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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مصطفى كرم
نعى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية  الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر يناهز ال 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 

وكتب هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "رحيل الفنان الكبير القدير #محمود_ياسين البقاء لله و إنا لله وإنا اليه راچعون ربنا يجعل مثواه الجنة بإذن الله". 

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسألكم الدعاء و شكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".


وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.



محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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