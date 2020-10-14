رونالدو يعود لـ يوفنتوس بعد إصابته بفيروس كورونا









ونشر نادي يوفنتوس خبرًا على موقعه الرسمي جاء فيه:"عاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا برحلة طبية مصرح بها من الجهات الصحية المختصة بناءً على طلب اللاعب وسيواصل عزله الصحي في منزله."









وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا .





وأكد الاتحاد البرتغالي أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي.



وقال الاتحاد البرتغالي إن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه للشفاء.





عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدينة تورينو حيث مقر النادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".