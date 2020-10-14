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أخبار البلد

الحكومة تعلن عن طرح 125 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:59 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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عبد الوكيل ابوالقاسم
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و 90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.
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