فرنسا تعلن حالة الطوارئ الطبية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ الطبية، مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأيام الماضية.





وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، امس الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أبلغت السلطات الصحية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 12993 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة قدرها 8505 حالة عن يوم الاثنين.





لكن إصابات الثلاثاء لا تزال منخفضة بشكل حاد عن الرقم القياسي المسجل يوم السبت الماضي، التي بلغت 26896 حالة.



