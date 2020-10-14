نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين يزينون قائمة تعيينات مجلس الشيوخ

ضمت قائمة تعيينات مجلس الشيوخ 2020 كوكبة من كبار الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار التنوع الذي يشهده المجلس لأول مرة، حتى يستطيع القيام بدوره كمجلس حكماء ومطبخ العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي.









كما تعكست الاختيارات أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الصحافة والإعلام في تشكيل الوعي الجماهيري، وخلق الاتجاهات عند المواطنين، والمساهمة في اقتراح التشريعات اللازمة التي يرون أن الوسط الإعلامي في حاجة إليها.









وجاء من أبرز المعينين بقائمة مجلس الشيوخ، ممن ينتمون لبلاط صاحبة الجلالة والوسط الإعلامي:





عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق





محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن





عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم





محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي





إبراهيم حجازى الكاتب الصحفى بالأهرام





محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن





طارق سعدة نقيب الإعلاميين





نادية مبروك رئيس الإذاعة الأسبق





محمد مصطفى شردى إعلامى









ومن المقرر إصدار القائمة بشكل رسمي، خلال ساعات من قبل رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للمادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، التي تنص على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد.









وكان رئيس الجمهورية، دعا مجلس الشيوخ لعقد أولى جلساته في 18 أكتوبر الجاري.