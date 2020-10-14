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رياضة

شاهد.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل خوض المران الأول في المغرب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:03 م
لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على عقد محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة قبل خوض المران الأول للفريق بالمغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وشهدت المحاضرة التأكيد على العديد من النقاط الفنية للتحضير لمباراة الوداد ودراسة بعض الأمور التكتيكية الخاصة بالمباراة، خاصة بعد أن عكف الجهاز الفني طوال الأيام الماضية على مشاهدة العديد من مباريات الفريق المغربي، وتدوين ملاحظاته للوقوف بدقة على نقاط القوة والضعف في صفوف الوداد.


وتحركت حافلة الفريق  من فندق الإقامة في المغرب إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يستضيف المران الأول للفريق في مدينة كازابلانكا.


وكان سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، قام باصطحاب كابيلو مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، إلى ملعب التدريب قبل تحرك حافلة الفريق لتجهيز الملعب قبل المران.

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