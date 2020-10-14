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توك شو

تنسيقية شباب الأحزاب: برنامج متكامل لخدمة المواطنين وتواجد مستمر في الشارع.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:13 م
محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
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قسم التوك شو
قال المهندس محمد إسماعيل، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية هي منصة حوارية تضم 26 حزبًا سياسيًا على مستوى الجمهورية وعدد من الشباب المستقلين. 

أوضح المهندس محمد إسماعيل، خلال لقائه على شاشة الحياة أن التنسيقية تضم كل الطوائف السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار من مؤيد ومعارض تعمل على مدار سنتين، مضيفًا أن التنسيقية هي مدرسة لإعداد الرجال وطاقة النور التى تقدمت للشباب بعد ثورة 2011.

وأضاف، أن التنسيقية تقدم أدوات تنفيذية وتشريعية للشباب، حيث إنها قدمت 6 من نواب المحافظين ومجموعة من مجلس الشيوخ ومجموعة من المرشحين الآن في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التنسيقية تضم 28 مرشحًا و50% من قطاع المرأة.

أشار إلى أن برنامج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يقدم للشارع المصري سياسة بمفهوم جديد بتواجدهم الدائم مع  المواطنين في الشارع ليس فقط في فترة الانتخابات، مضيفًا أن البرنامج الخاص يضم عدة محاور منها المحور الاقتصادي لمعالجة مشكلة البطالة التي ارتفعت بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا بجذب عدد كبير من المستثمرين لمشاريع خاصة.

نوه المهندس محمد إسماعيل، إلى أن البرنامج يشمل محور الطاقة والبترول كقانون موحد للطاقة يشمل البترول والكهرباء وأن يكون هناك بنية تشريعية لهم احث القطاع الخاص للعمل في هذا المجال حتى يتماشى مع سياسة الدولة بكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، مضيفًا أنهم يهتمون بملف العمالة غير المنتظمة بحيث يكون هناك إطار حامى ليها ونظرة اجتماعية وصحية.
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