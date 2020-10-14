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أخبار العالم

فيسبوك يتستر على فضيحة تهدد نجاح جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:23 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أنها حذفت منشورا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن.

وقالت الشركة إنها حذفت المنشور لأن هذا المنشور يجب أن يتم التحقق من صحته ولذلك قررت الحد من نشره على المنصة.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" رسائل مسربة من البريد الإلكتروني الخاصة بـ هانتر بايدن وشخص يدعى فاديم بوجارسكي، وهو مستشار إدارة شركة "بوريسما" القابضة الأوكرانية، والتي تمتلك مجموعة من شركات لاستكشاف وإنتاج الطاقة.

وشكر بولجارسكي في إحدى الرسائل هانتر على لقائه بوالده جو بايدن، وفي رسالة أخرى طلب منه التفكير في كيفية استخدام نفوذه من أجل مساعدة الشركة.

وبحسب الصحيفة، فإن هانتر بايدن قدم والده لإدارة الشركة الأوكرانية في عام 2015 عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما.

وتتناقض تلك المعلومات مع مزاعم بايدن بأنه لا علاقة له بعمل ابنه في شركة بوريسما.

ولفتت الصحيفة إلى أن هانتر بايدن عمل كمستشار لإدارة الشركة ويتلقى أجرًا يصل إلى 50 ألف دولار شهريًا، فيما يشتبه أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب، في جو بايدن بأنه يستخدم نفوذه لمساعدة الابن في عمله بالشركة.

كما يواجه بايدن اتهامات بالضغط على السلطات الأوكرانية بهدف إقالة المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين،الذي كان يقود تحقيقًا ضد الشركة التي يعمل بها ابنه، ولكن المرشح الديمقراطي نفى كل تلك الاتهامات.
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