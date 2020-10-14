بـ الورود والزغاريد.. تعليم كفر الشيخ ينهي خلافًا دام 18 عامًا بسبب مدرسة.. صور

أعلنت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، إنهاء خلاف دام 18 عامًا بين أهالي قرية البرنس التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بين طرفين لخلاف بينهما حول تغيير اسم مدرسة القرية " البرنس للتعليم الأساسي"، وإطلاق اسم " الشهيد طه الحليسي" استشهد عام 1948 على المدرسة.





وقالت كشك، لجأ بعض من الأهالي لأروقة المحاكم للحصول على حكم نهائي بتسمية المدرسة بناء على قرار مجلس شعبي محلي يعود ل 2004 ، ولكن اعتراض عدد من أهالي القرية أدي لمنع تطبيق الحكم حول اسم مدرسة القرية، لخلافات سابقة ، مما أدى لاعتصام عدد منهم اعتراضًا على تطبيق الحكم بناء على الخلافات.





وتدخلت وكيل وزارة التربية والتعليم بين الطرفين بعد جلسة صلح بينهما، وارتضى الطرفان بما أقرته وكيل الوزارة من رأي يرضي الطرفين بفصل المرحلة الابتدائية عن المرحلة الإعدادية بالمدرسة وتسمى المدرسة الابتدائية باسم القرية " مدرسة البرنس الابتدائية ، ويطلق اسم الشهيد طه الحليسي على المدرسة الإعدادية.





وعقب ارتضاء أهالي القرية بالحكم أطلقت النساء الزغاريد ، ووزع الطلاب الورود، وسط حالة من السعادة والفرحة الغامرة التي تسيطر على الجميع بإنهاء هذه المشكلة.





وعبرت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن سعادتها بإنهاء الخلاف بين الطرفين والذي دام حوالي 18 عامًا، موجهة شكرها وتقديرها للطرفين لأنهما ارتضيا بحكمها الذي وجد ارتياحًا شعبيًا بالقرية ، مشيرة إلى أن أهالي تلك القرية يتسمون بالطيبة، وشعرت باحترام وتقدير لقيادات التربية والتعليم.





جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وغادة النحاس مديرة إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور السعيد الطنطاوي مدير عام إدارة دسوق التعليمية وعدد من أهالي القرية وأسرة الشهيد.