رئيس قضايا الدولة: التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء الهيئة يساعدهم في تحقيق العدالة

أكد المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، أهمية التدريب المستمر لأعضاء قضايا الدولة، لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون .









وشدد رئيس هيئة قضايا الدولة خلال لقائه بأعضاء الهيئة، اليوم الأربعاء، في الدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، على أهمية دور الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.









تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية المتخصصة تقام لمستشاري وأعضاء قضايا الدولة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي بدأت في الأحد الماضي والتي تضم ٧٦ متدربا كمرحلة أولى ضمن خطة تدريب موضوعة للبرنامج تستهدف تدريب ٧٢٥ من أعضاء الهيئة.









وجاء تصميم وتنفيذ ذلك البرنامج في إطار التعاون البناء و المثمر بين الأكاديمية وهيئة قضايا الدولة و حرص الهيئة على تدريب أعضائها على أفضل نظم الإدارة و المهارات الشخصية.