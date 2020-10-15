رانيا محمود ياسين متأثرة: فقدت ضهري وسندي أبويا حبيبي.. فيديو

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين ابنة الفنان الراحل محمود ياسين ، "والدي ترك لنا تركة من الحب والاحترام والالتزام والأخلاق".





وأضافت رانيا محمود ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، " فقدت حاجة كبيرة في حياتي، وفقدت ضهري وسندي، أبويا حبيبي، وربنا يرحمه رحمة واسعة".





وغيب الموت صباح أمس الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التلفزيون والمسرح.





شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.





ومحمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.





فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.