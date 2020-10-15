عشمنا كبير في المحافظ.. مصير طلاب ميت حلفا مجهول بسبب عدادات المياه والنور

تلقى موقع "صدى البلد"، استغاثة من أهالي قرية ميت حلفا بالقليوبية، حيث يشتكون من عدم توصيل المرافق اللازمة لتشغيل مجمع مدرسة ميت حلفا تعليم أساسى (جديد)، والذي افتتحه محافظ القليوبية منذ أكثر من شهر.





وأوضح أولياء الأمور، أن المجمع لم تصله حتى الآن "المياه والنور" _ على حسب قولهم، حيث تساءل أحد أولياء الأمور لـ"صدى البلد"، متعجبًا "كيف لمحافظ القليوبية أن يفتتح مدرسة من دون أن يتم استكمال توصيل كافة المرافق لها؟ إحنا لما عرفنا إن المحافظ افتتح المدرسة، روحنا نقلنا أولادنا من المدارس اللي فيها كثافة طلابية عالية للمدرسة الجديدة، إزاي المدرسة مشتغلش لحد دلوقتي، ولادنا هتروح فين يوم الأحد الجاي بداية الدراسة؟".





وقال آخر متخوفا على مصير ابنه "الموجة الثانية من كورونا على الأبواب حسب تصريحات الجهات المعنية، وإحنا لما عرفنا أن المدرسة الجديدة على أتم الاستعداد حولنا لأولادنا فيها، روحنا شوفنا المدرسة بعيونا حاجة ما شاء الله علي مستوي مش ناقصة غير دخول المياه والكهرباء، إزاي منتستغلش المدرسة دي في الفترة الحرجة لكورونا، عشان نقدر نطبق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى".





وأضاف ولي أمر "مش عايزين نقلل من مجهود المحافظ معانا، المحافظ من يوم ما تولي المسؤولية وبيزور المنطقة في الشهر مرة علي الأقل، وده مجهود مشكور، وأملنا كبير أنه يعتمد الميزانية اللازمة لتشغيل المدرسة عشان نقدر نحل مشكلة ١٠٠٠ طالب من أبناء القرية، خاصة أن القرية سجلت أكبر عدد من حالات إصابة بفيروس كورونا في الموجة الأولى الفيروس".





واختتم "عشمنا في اللواء عبد الحميد الهجان كبير.. لسه يومين بس على الدراسة ياريت تسمع صوتنا".





وعلم "صدى البلد"، من مصادره، أن المدرسة استقبلت ٧٣٠ طالبًا بالمرحلة الابتدائية، و٣٠٠ طالب بالمرحلة الإعدادية، على أمل أن يتم تشغيل المدرسة في الفصل الدراسي الأول بداية الأسبوع المقبل.





وكان اللواء محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ومدير مديرية التعليم طه عجلان، افتتحا في نهاية شهر أغسطس مدرسة ميت حلفا تعليم أساسى الجديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتشمل 22 فصلا، ولم يتم تشغيلها بسبب عدم دخول المرافق من مياه وكهرباء.