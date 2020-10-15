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فن

زعلانة على الرجولة.. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:49 ص
منة شلبى
منة شلبى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان ما تعرضت له ضحية المعادى والتى تم التحرش بها وقتلها. 

وقالت منة: "اطالب باقصي العقوبه علي اي متحرش ولا يوجد مبرر لا لبس و لا سلوك لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد ابدا".

واوضحت منة قائلة : "زعلانه علي النخوه و الرجوله اللي بتتلاشي من بعض رجال بلدي ..اللهم ارحمها يا رب و ارحمنا من هذا العبث ! 

وانتشر خلال الساعات الماضية ، خبر حول تجسيد الفنانة منة شلبي شخصة النجمة الراحلة هند رستم خلال عمل درامي يسمي " بين السماء والأرض ".

حيث نفت منة شلبي ، هذاه الاخبار المتداولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ، قائلة: "أتشرف جدًا .. بس ده خبر مَش حقيقي خالص".

مسلسل "بين السما والأرض" هو عمل عن قصة نجيب محفوظ، وسيناريو و حوار إسلام حافظ، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021 .

يذكر أن منة شلبي تشارك في فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
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