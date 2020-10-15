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رياضة

ميدو يطالب بعودة الجماهير للمدرجات في مصر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:47 ص
جماهير الاهلي والزمالك
جماهير الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
طالب أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات، مؤكدا ضرورة وجود حضور جماهيري في المباريات.

وأكد ميدو، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، أن حضور الجماهير للمباريات يمنح المباراة قوة إضافية وإثارة.

وقال ميدو "أتمنَّي عودة الجماهير مرة أخري للملاعب المصرية، وتطبيق عقوبات قاسية علي المُتجاوِزين حتي وإن وَصَل الأمر لعِقاب الأندية.. تجربة حضور الجماهير بالمباريات الافريقية للأهلي والزمالك خير مِثال، تجربة دائمًا ما تكون ناجحة وتخلو مِن المشاكل".

وختم حديثه "هناك عدد من المسؤولين لا يُدركون مَدَي قيمة وجود الجماهير بالملعب، لاعب كرة القدم أشبه بالمُمثل علي المسرح، وتفاعُل الجمهور مَعُه جزء كبير جدًا من نجاحه وتألقُّه".

ميدو بدأ مشواره مع الزمالك في مصر في عام 1999 ، ثم انتقل لنادي جنت في بلجيكا في عام 2000، حيث فاز بجائزة حذاء الأبنوس.

وأدى ذلك إلى انتقاله إلى الفريق الهولندي أياكس في عام 2001 ثم التحق بسيلتا فيجو على سبيل الإعارة في عام 2003.

الوجهة المقبلة كانت مرسيليا في فرنسا وتركها بعد ذلك لينتقل للفريق الإيطالي روما في عام 2004.

انضم إلى الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا في عام 2005 وفي نهاية المطاف انضم إلى النادي بشكل دائم في عام 2006.

ترك ميدو النادي في 2007 للانضمام إلى ميدلزبره، ثم انضم بعد ذلك إلى ويجان أثليتيك، الزمالك، وست هام يونايتد وأياكس على سبيل الإعارة. في عام 2011، عاد إلى الزمالك قبل الانضمام إلى بارنسلي في عام 2012.
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