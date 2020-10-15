قبل المولد النبوي.. ضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مصنع حلوى بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (6٫12 طن سكر حر، ألوان صناعية، جلوكوز بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص - كائن بأشمون بالمنوفية) تمهيدًا لإدخالها فى عملية التصنيع وطح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.