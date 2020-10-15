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حوادث

قبل المولد النبوي.. ضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مصنع حلوى بالمنوفية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:41 ص
حلوى المولد
حلوى المولد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (6٫12 طن سكر حر، ألوان صناعية، جلوكوز بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص - كائن بأشمون بالمنوفية) تمهيدًا لإدخالها فى عملية التصنيع وطح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.


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