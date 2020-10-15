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توك شو

باكية.. رانيا محمود ياسين تحكي قصة نادرة لها مع والدها.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:33 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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إبراهيم القادري
وجهت رانيا محمود ياسين ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، الشكر إلى جميع من حرص على تقديم واجب العزاء في وفاة والدها، قائلةً "أعلم أنه كان له مكانة كبيرة لدى الناس، وأحباء كثيرون في الوطن العربي".

وأضافت رانيا محمود ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "والدي كان قريبا مني جدًا، وكان دائما يقوم "بتدليعي" ويحب أن يطعمني وأنا صغيرة"، مشيرة إلى أن والدها كان فتى الشاشة الأول، ونجم أفلام السينما المصرية فقط.

وأوضحت رانيا ، أن والدي كان يهتم بنا كثيرا، مؤكدة أنها عندما كانت تطلب شيئا منه كان يقول لها اكتبي لي ما تريدينه وستجدينه جاهزا عندما تستيقظين.

ونعت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلقت على صورة برفقة بالفنان الراحل في مرحلة الطفولة، "أبويا في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الدعاء". 

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