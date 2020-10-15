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فن

لحظة نادرة جمعت محمود ياسين وكمال الشناوي.. تعرف عليها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:22 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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أحمد إبراهيم
نعى الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، الفنان الراحل محمود ياسين الذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما. 

وروى عمر الشناوى، واقعة جمعت بين الراحلين محمود ياسين وجده كمال الشناوى، قائلًا "وداعًا للفنان محمود ياسين، ربنا يتولاه برحمته.. كل معرفتي به إنه زار جدي وهو مريض ولفت انتباهي أخلاقه وتواضعه، ربنا يرحمه وينور قبره".

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "صلاة الجنازة الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".


وغيب الموت صباح أمس الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

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