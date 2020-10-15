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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. مها أحمد تنعى محمود ياسين.. موعد طرح الصندوق الأسود في السينمات.. وأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:


نشرت الفنانة مها أحمد صورة للفنان الراحل محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلقت مها أحمد على الصورة ناعية الفنان الراحل محمود ياسين وكتبت "وداعا ابى واستاذى ربنا يرحمك ويحسن اليك ويدخلك فسيح جناته".


نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وأظهر مصطفى خاطر، فى الصورة، شخصيته في فيلمه الجديد "الصندوق الأسود".


نعت الفنانة صفية العمري، الفنان محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت الفنانة صفية العمري، على الصورة "بقلوب دامية أنعى الفنان الكبير المتميز الأستاذ محمود يس وأتقدم بواجب العزاء للصديقة العزيزة الفنانة شهيرة وكل عائلته ومحبيه أسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".


تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة استقرارا فى الأسعار بعد عدة تباينات في عملية البيع والشراء، ونرصد في السطور التالية أسعار الأسواق اليوم، الخميس، ١٥ أكتوبر.



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