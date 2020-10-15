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اقتصاد

الجبلي رئيسًا للشعبة العامة للمصدرين.. وعبد العزيز وعلوان نائبان أول وثانٍ

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات لانتخاب مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتم إجراء الانتخابات على مجلس إدارة الشعبة من خلال صندوق الاقتراع السري ، بينما تم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية ، حيث جاء الدكتور  شريف الجبلي  رئيسًا ، وإسماعيل عبد العزيز  نائب أول ، وحسام علوان  نائب ثانٍ ومجدي الوليلي  سكرتيرًا عامًا وأحمد زكي  سكرتيرًا عامًا مساعدًا.

وطالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة الجديد بإعداد خطة عامة تفصيلية تتضمن ال٤ سنوات القادمة لخدمة هذا القطاع ودعم الصادرات المصرية.

وقال الدكتور شريف الجبلي خلال اول اجتماع للشعبة عقب إعادة  تشكيل مجلس إدارتها أن العمل سيكون من خلال فريق متكامل وسيتم تشكيل مجموعة لجان تتخصص كل لجنة في ملف معين يستهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.

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