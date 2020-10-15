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الأرصاد تكشف عن تغيرات جوية قد تحدث من الأسبوع القادم.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا بدأنا نلاحظ انخفاضا فى درجات الحرارة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن درجات الحرارة فى الليل تنخفض عن ساعات النهار بحوالي 10 درجات مئوية.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أننا ما زلنا فى النصف الأول من فصل الخريف، موضحة أنه من المتوقع وجود تغيرات جوية الفترة القادمة سواء فى درجات الحرارة وسقوط أمطار.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن التغيرات الجوية قد تحدث من الأسبوع القادم، منوهة أن شهر أكتوبر المعدل الطبيعى له 30 درجة أثناء النهار بالنسبة للقاهرة والليل تتراوح من 20 إلى 21 درجة فى فصل الخريف.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على أن فصل الشتاء هذا العام سيكون أكثر برودة عن السنوات الماضية.
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