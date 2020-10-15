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توك شو

خريجو كلية الشرطة يستعرضون مهاراتهم وقدراتهم القتالية أمام الرئيس.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
استعراض تدريبات بدنية
استعراض تدريبات بدنية عالية القوة والمهارة أما الرئيس
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ريهام فيكتور
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020 ، حيث استقبل حرس الشرف الرئيس بالسلام الوطني  .

و بدأ احتفال اليوم ، باستعراض تدريبات بدنية عالية القوة والمهارة  للخريجين بعد أن ثقلتها التدريبات المستمرة والتمرينات المتقدمة لتعطى سرعة فى رد الفعل أمام أى عدو .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

 يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.


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