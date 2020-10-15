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رياضة

إنبى يوضح حقيقة انضمام ثنائى الفريق لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:24 م
شعار نادي إنبي
شعار نادي إنبي
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محمد رشاد
أعرب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة حلمى طولان إستيائه الشديد من هجوم  ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب في الفترة الاخيرة ضد جهاز الفريق البترولي بحجة إمتناع الجهاز ورفضه انضمام  اللاعب/ زياد كمال لمعسكر المنتخب .

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى أن إنبى نادى كبير ويملك إدارة محترمة برئاسة المحاسب زكريا السيد  ومن المؤسف ان يشكو ربيع ياسين النادى البترولي  ويتهمنا برفض إنضمام لاعبنا  لمعسكر المنتخب. 

واوضح  مدير الكرة أن نادى إنبى من أكثر الاندية تعاونًا مع الاجهزة الفنية للمنتخبات القومية ولم نمنع لاعب في يوم من الايام عن هذه المهمة الوطنية  ولا نعرف سر غضب ربيع ياسين رغم الاتفاق السابق .

وأشار:" طبقا للمعتاد لأننا لسنا بجدد في تدعيم المنتخبات بلاعبينا و دائما ننسق مع  مسئولي المنتخبات و مع ربيع ياسين  نفسه وهناك لاعبان  لنا هما زياد كمال وعبد الرحمن عشري مواليد 2001 ضمن القائمة الدولية ولم يحدث ان رفضنا انضماماهم  كما يردد جهاز المنتخب".

وتابع: كان الاتفاق قد نص علي إنضمام اللاعبان  في مواعيدهم كما يرغب جهاز المنتخب علي ان يشارك اللاعب/ زياد كمال في شوط واحد فقط مع منتخب الشباب خلال لقاء النجوم الودي  لعدم إجهاده ويعود لفريقه قبل مباراة المقاولون بيومان علي ان يعود للمنتخب بعد المباراه مباشرة (هذا الاتفاق يحدث مرارا بين الانديه  واجهزة المنتخبات) .

وواصل:" ولكن للاسف  جهاز المنتخب لم يلتزم بوعده مع جهاز إنبى وقام باشراك اللاعب في مباراة ودية لمدة  60 دقيقه وتدرب في السادسه صباحا قبل انضمامه للتدريب مع إنبى".

 فيما تسأل عبد الناصر محمد هل هذا  فنيا يفيد اللاعب ؟ ام يؤثر عليه سلبا في نهاية موسم كروي ومع ذلك نفاجئ بغضب الجهاز الفنى ولا نملك اى تعليق وملتزمون بالاجنده الدوليه فقط.
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