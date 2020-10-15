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محافظات

خط مياه جديد لمدينة السلام في السويس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع بنفسه وبصفة شخصية لحظة بلحظة أعمال الإشراف على عملية مد وتدعيم وتغذية مدينة السلام 1، و2 بمحافظة السويس بإنشاء خط مياه جديد من العاشر من رمضان بطول 18 كيلومترا، حيث تم الإشراف على عمليه اختبار مسافة 1400 متر طولى بدءًا من أمام قرية وادى دجلة حتى مدخل قرية بى ام بالسخنة، وجار استكمال باقى الأعمال للقضاء بشكل نهائي على مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بمدينة السلام.


وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جار أعمال الإشراف على عملية ربط خط صرف 800 مم بشارع النيل على خط 1200 مم بمنطقة العبور بمحافظة السويس، وذلك لإنشاء خط بقطر 1000 مم بطول 450 مترا لتقليل ارتفاع منسوب مياه الصرف ببيارات الصرف الصحى بشارع النيل، وكفر كامل، وكفر محمد سلامة، وشارع مدرسة بلال وشارع سليم الحى بنسب تنفيذ تصل لـ 90%، مؤكدًا أن هذه العمليات بتمويل من محافظة السويس، وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإشراف شركة مياه وصرف محافظات القناة.

وأضاف عصمت، أن لجنة المخالفات والخلسة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واصلت عملها لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة، وقد تم رصد التعديات على خطوط المياه العمومية وأخطار المخالفين بالحضور لمقر الشركة لتوفيق اوضاعم وتحصيل المديونيات المتراكمة عليهم، حيث تمت هذه الحملات بمنطقة السلام، وحى فيصل، ومنطقة شندورة بنطاق حى الجناين بالسويس.

وأشار رئيس الشركة مياه القناة، إلى أن مخالفات التعديات على خطوط مياه الشرب تحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع الشركة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتا أن قطاع القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.
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