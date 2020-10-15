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محافظات

لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.. محافظ الإسكندرية يوزعة 500 شنطة ومستلزمات مدرسية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:07 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بتوزيع ٥٠٠  شنطة مدرسية شاملة مستلزمات وأدوات كتابية وزي مدرسي بإدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد محمد علوي سمك.

وذلك من إجمالي 4 آلاف شنطة مدرسية تم توزيعها علي طلاب المدارس الحكومية الأكثر احتياجا بجميع الإدارات التعليمية بالإسكندرية، في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور. 

وهنأ المحافظ جميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم عاما مزيدًا بالنجاح والتوفيق.

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 وأوضح أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمجتمع المدني تم توزيع 4 آلاف شنطة مدرسية على مستوى المحافظة علي الطلاب الأكثر احتياجا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص المحافظة على رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بالإسكندرية للمساهمة في دفع المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب.

جاء ذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالجمهورية.
لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.. محافظ الإسكندرية يوزعة 500 شنطة ومستلزمات مدرسية
لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.. محافظ الإسكندرية يوزعة 500 شنطة ومستلزمات مدرسية
لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.. محافظ الإسكندرية يوزعة 500 شنطة ومستلزمات مدرسية
لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.. محافظ الإسكندرية يوزعة 500 شنطة ومستلزمات مدرسية
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