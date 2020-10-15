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رياضة

بيراميدز يقيم في نفس فندق الزمالك بالمغرب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:08 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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منتصر الرفاعي
تستعد بعثة فريق بيراميدز للسفر إلى المغرب اليوم، الخميس، استعداد، لمواجهة حوريا الغيني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن تقيم بعثة بيراميدز في نفس فندق إقامة فريق الزمالك الذي يستعد لمواجهة الرجاء المغربي، الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز يوم ٢٠ أكتوبر الجاري مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم ٢٥ أكتوبر بملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط العاصمة.

وأوضح الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، لنادي بيراميدز أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، في إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالي.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة الكونفيدرالية بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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