محافظة الإسكندرية: زيادة 279 سلة مخلفات جديدة بالميادين ورفع نحو 94.5 ألف طن

كلف أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول، ورصد شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل دوري.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الإثنين/- أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أول بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر نوفمبر وحتى الآن رفع نحو 94.474 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع، بالإضافة إلى 268 طن مخلفات طبية خطرة.



وفيما يختص بالاستجابة لشكاوى المواطنين، فقد استقبلت شركة نهضة مصر 627 شكوى منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وحتى الآن وقد تم حلها بنسبة 96.5 % وذلك من خلال الخط الساخن للشركة (17696 ) أو أرقام خدمة العملاء المخصصة (03-3624070 - 01227666685- 03-3603999)، أو من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي السياق ذاته؛ قامت الشركة بزيادة 279 سلة مخلفات جديدة بالميادين و الشوارع الرئيسية بالأحياء، ودعم حي شوارع حي العجمي بـ 20 حاوية جديدة سعة 1 متر، بالإضافة إلى تجريف و إزالة الأتربة و إفراغ الحاويات ورفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق التي تكررت منها شكاوى المواطنين.

