مؤرخ فنى: أعمال محمود ياسين جميعها منتقاة وليست أفلام تجارية أو رديئة.. فيديو

قال محمد شوقي، المؤرخ الفني، إن أول وأهم محطة في حياة الفنان الراحل محمود ياسين مع المخرج حسين كمال، في فيلم"نحن لا نزرع الشوك" عام 1970، منوها إلي أن مشاركته في هذا العمل مع الراحلة شادية التي تعتبر هرم كبير في الفن ساعده على التأهيل فيما بعد أن يقبح فتي الشاشة الأول.





وأضاف محمد شوقي، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "الفضائية الأولي"، أن بعد "نحن لا نزرع الشوك" بعام واحد تعاون محمود ياسين مع سيدة الشاشة العربية في فيلم"حبيبتي"، إلى أن جاءت الفرصة الكبيرة في فيلم "الخيط الرفيع" بعد عودة الفنانة فاتن حمامة إلي مصر عام 1971، حينها كان الجميع ينتظر عودة السيدة فاتن حمامة.





وأشار"شوقي"، إلي أن من خلال مشاهدة الناس للسيدة فاتن حمامة تأكد ظهور محمود ياسين أمامها كبطل، ثم توالت أعماله العظيمة، موضحا أن محمود ياسين من الفنانين القليلة الذين كانوا يشاركون في حوالي 15 عملا فنيا خلال العام الواحد.





وأكد المؤرخ الفني، أن أعمال محمود ياسين جميعها منتقاة، ليست أفلاما تجارية أو رديئة، وأيضا مع كبار مخرجي الشاشة العربية، موضحا أن محمود ياسين تعامل مع جميع أنواع مدارس الإخراج السينيمائية.





وأوضح المؤرخ الفني، أن أول من رسخ أقدام محمود ياسين علي المسرح هو المخرج الكبير نور الدمرداش، ثم قدمه إلي المخرج حسين كمال، حينها أصبح اسم محمود ياسين له بريق ولمعان، إلي جانب أخريات من فنانات عظيمة ساندت الفنان محمود ياسين إلي حد أصبح اسم كبير.



