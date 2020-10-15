قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. مدارس أسوان جاهزة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء أعمال الصيانة.. شاهد

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شاذلى عبد الفتاح



وقد شارك فى الجولة التفقدية شحات غندور رئيس مجلس أمناء



ودعمت الجمعية المدرسة أيضًا بعدد من المقاعد ، وبعض أثاثات لقاعات رياض الأطفال ، وعدد من الأدوات الرياضية والآلات الموسيقية ، وقدم مدير الإدارة الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية والقائمين عليها على هذا الإنجاز ، متمنيًا عام دراسى سعيد لجميع أبنائه الطلاب .



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هذا فيما عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا موسعًا بمديرى عموم المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية وذلك بحضور عبد الكريم لطفى وكيل المديرية، والمهندس أيمن سمير ممثل هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمناقشة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق مطلع الأسبوع القادم.



وأكد الدكتور السيد الفيومى على ضرورة الإهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج، وتركيب الأعلام وتغيير اليافطات البالية أو التى لا يظهر بها أسم المدرسة بأخرى جديدة، وبالتوازى مع ذلك تقوم كل مدرسة بإعداد جدولها المدرسى وفق ظروفها وكثافة الطلاب بها، مع الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من تطهير وتعقيم، وتوفير زائرة صحية وحجرة عزل بكل مدرسة، وكذلك تعليق كافة اللوحات والملصقات الإرشادية داخل المدرسة.

قام مسئولى إدارة كوم أمبو التعليمية شمال أسوان بإشراف مصطفى زكى مدير الإدارة بتفقد مدرسة إقليت الإبتدائية المشتركة بعد إنتهاء أعمال الصيانة بها لتكون جاهزة لإستقبال الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021 حيث نفذ أعمال الصيانة بالمدرسة جمعية مصر المحروسة بلدى بدعم وتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.وقد شارك فى الجولة التفقدية شحات غندور رئيس مجلس أمناء الجمعية ، وعلاء محمد المدير التنفيذى ، وأحمد عبد السلام منسق ومشرف أعمال الجمعية ، وأحمد عبد النبى رئيس مجلس قروى إقليت ، وهالة العقبى رئيس قطاع الأبنية التعليمية بكوم امبو ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومجلس أمناء المدرسة ، وعدد من أولياء الأمور والأهالى .ودعمت الجمعية المدرسة أيضًا بعدد من المقاعد ، وبعض أثاثات لقاعات رياض الأطفال ، وعدد من الأدوات الرياضية والآلات الموسيقية ، وقدم مدير الإدارة الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية والقائمين عليها على هذا الإنجاز ، متمنيًا عام دراسى سعيد لجميع أبنائه الطلاب .وأقرأ أيضًا :هذا فيما عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا موسعًا بمديرى عموم المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية وذلك بحضور عبد الكريم لطفى وكيل المديرية، والمهندس أيمن سمير ممثل هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمناقشة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق مطلع الأسبوع القادم.وأكد الدكتور السيد الفيومى على ضرورة الإهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج، وتركيب الأعلام وتغيير اليافطات البالية أو التى لا يظهر بها أسم المدرسة بأخرى جديدة، وبالتوازى مع ذلك تقوم كل مدرسة بإعداد جدولها المدرسى وفق ظروفها وكثافة الطلاب بها، مع الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من تطهير وتعقيم، وتوفير زائرة صحية وحجرة عزل بكل مدرسة، وكذلك تعليق كافة اللوحات والملصقات الإرشادية داخل المدرسة.