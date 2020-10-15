البورصة المصرية تتراجع 0.1% بالختام.. ورأس المال السوقي يفقد مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 0.1 % ليصل إلى مستوى 11,322 نقطة .

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة تراجع قدره مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.655 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين المصريين.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 318 مليون ورقة منفذة على 40.4 ألف عملية

وتم التداول على 196 سهم، ارتفع منهم نحو 54 سهم، وانخفض نحو 106 سهم، ولم تتغير مستويات 31 سهم

وسيطر على تعاملات العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 28.9 مليون جنيه، و33. 5 مليون جنيه على الترتيب.





واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 62.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 997.8 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 289.1 مليون سهم من 37.1 ألف صفقة منفذة.