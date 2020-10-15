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مساعد وزير الداخلية الأسبق: ضبط المتهمين فى مقتل فتاة المعادى خلال أقل من 24 ساعة.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:18 م
فتاة المعادى
فتاة المعادى
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آيات أحمد
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثقة المصريين في جهاز الشرطة يقينية، حيث إنهم يدركون أن الشرطة ستضبط المتهمين في جريمة واقعة "فتاة المعادي"، وبالفعل كانت الشرطة عند حسن ظن الشعب، لافتًا إلى أن المواطن المصري أصبح مصدر الإلهام لرجل الشرطة.

وأشار المقرحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، إلى أن فتاة المعادي شهيدة في سبيل الدفاع عن حقها، وممتلكاتها، والمتهمين سينالوا الحساب الرادع، موجها التحية لجهاز الشرطة لتمكنه من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة.

وتابع أن النيابة قررت حبس المتهمين بقتل فتاة المعادى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، منوهًا أن العصابة ستنال الحساب الرادع فى الحكم، مؤكدًا أنه تم ضبط الجناة فى أقل من 24 ساعة والتعرف عليهم من قبل الكاميرات.

وأضاف أنه كان هناك عملية تعاطف كبيرة مع الشهية مريم "فتاة المعادى" ولكن الناس كانت متأكدة أن الشرطة ستصل إلى مرتكبى الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث تم عن طريق سيارة ميكروباص كان يستهدف الشباب الذى بها سرقة حقيبة الفتاة.
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