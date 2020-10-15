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ديني

رمضان عبد المعز: الملائكة لا يكتبون ما في القلوب.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:05 م
رمضان عبد المعز الداعية
رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي،  إن الملائكة لا تعرف ما فى قلوب الانسان، فالله وحده هو من يعلم ما فى الصدور.


وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الملائكة لا يكتبون الا ما يبدر من الانسان، ولا يكتبون ما يدور فى صدر الانسان، فيوم القيامة اول من تسعر بهم النار من قرأ القرآن وملا الدنيا، واخر جاهد فى سبيل الله، وآخر أنفق ماله، وهذه الاعمال كتبتها الملائكة لهم حسنات، لكن الله يعلم ما فى قلوبهم فيلقى بهم فى النار".


وفي حلقة سابقة، قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن بذل المال من صور الجود، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بحسن الخلق حتى مع الكفار، ليكون كذلك مع الأبرار.


وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، قال: الأخلاق الحسنة تبنى عليها الأمم، ولهذا علينا التحلى بها والحث عليها. 
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