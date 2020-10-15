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رياضة

عمرو جمال يكشف مفاوضات موسيماني لضمه لفريق صن داونز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:20 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو جمال لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، عن طريقة عودته إلى القلعة الحمراء، عن طريق المدير الفني الحالي بيتسو موسيماني، الذي طلب ضمه عندما كان مدربًا لصن داونز الجنوب افريقي.

وقال جمال خلال تصريحاته: لعبت ضد بيتسو موسيماني اثناء احترافي في جنوب إفريقيا مع فريق بيدفست، موسيماني تحدث معي وايضًا مدير نادي صن داونز لكي انتقل لهم ولكن الانتقال لم يتم. 

وأضاف جمال أن، موسيماني له تأثير في الكرة بجنوب إفريقيا وكنت أعرف لاعيبن في صن داونز يتحدثوا عنه بطريقة مميزة جدًا، يستطيع أن يصل باللاعب لافضل مستوى فني وبدني ولديه فكر في الملعب مميز، ولو الظروف في صالحه سيصنع طفرة مع الأهلي. 

واستكمل: "المفترض أن يطلب موسيماني ملف المعارين وأتمنى أن يكون تم تجهيز ملف جيد يليق بي وبتاريخي، لعرضه على موسيماني لعودتي للمارد الأحمر. 


وصرح جمال : "لا يوجد تواصل معي نهائيًا من النادي الأهلي منذ فترة طويلة. 

واستطرد: "مروان محسن يؤدي هذا الموسم، خاصًة بعد الكورونا بشكل جيد وموفق، وأليو بادجي ارى انه مهاجم واعد جدًا. 
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