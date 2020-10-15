فيديو تعريفي عن البرامج.. علوم عين شمس جاهزة لبدء العام الجامعي الجديد

لبدء العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١

صرح بذلك ا.د محمد رجاء محمد السطوحى عميد الكلية واضاف ان الكلية قد قامت بتجهيز منصة التعليم الإلكترونى الجديده للالتزام بقرار التعليم الهجين بحيث يتم دمج التعليم الالكترونى بالتعليم وجها لوجه لضمان سلامة الطلاب مشيرا ان الكلية تقوم بعرض فيديو تعريفى عن برامجها الدراسية من خلال شاشات العرض بمداخل الكلية









الجدير بالذكر اصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .





يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .





وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.



