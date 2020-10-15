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مصطفى بكري: أبو شقة لعب دورا فاعلا في إصدار التشريعات والقوانين.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:46 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أحد الشخصيات البارزة التي تم تعيينها في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وقدم أداءً يستحق الشكر والتقدير على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، أخطر الأمين العام المستشار محمود فوزي أن مكانه سيكون شاغرا لأنه سيكون متواجدا بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن أبو شقة واحد من كبار رجال الدولة الوطنيين المعروفين.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن أبو شقة لعب دورا فاعلا في الدولة المصرية وعمل على إصدار التشريعات والقوانين، وهو شخصية ذائعة الصيت في المحافل العربية والدولية. 

وأشار بكري إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة من الشخصيات الهادئة التي تستطيع أن تدير ملفات كبري للدولة المصرية، قائلا: "أتمنى لو جاء أبو شقة رئيسا لمجلس الشيوخ".

واختتم بكري أنه لو جاء بهاء الدين أبو شقة كرئيس لمجلس الشيوخ يعتبر مكسب. 
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