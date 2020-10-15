مصطفى بكري يكشف سرا مهما عن حادثة فتاة المعادي ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن حادثا بشعا وقع بالأمس هز وجدان المصريين حيث كانت "مريم" المعروفة بـفتاة المعادي الفتاه الشابة والتي كان من المفترض أن يكون حفل زفافها بعد عدة أسابيع متجهة لمنزلها لاقت مصرعها على يد 2 من المجرمين حاولا سرقتها.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن وزارة الداخلية تحركت بشكل سريع وعملت على ضبط الجناة بشكل سريع مشيرا إلى أن هذا يدل على التطور الكبير لجهاز الشرطة المصرية ورجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه خلال ساعات قليلة تم ضبط الجناة مؤكدا أن هذه الجريمة أظهرت لنا حجم الجريمة الإرهابية خاصة بعد أحداث 2011.





وأشار بكري إلى أن هناك ضابطا يدعى "مروان شلتوت" رفض الذهاب لبيته حتى يتم القبض على الجناة مؤكدا أن هذا العمل ليس غريبا على الشرطة المصرية التي تتعرض لحملات تشويه كبيرة تروجها قنوات الإخوان الإرهابية والتي تصف الشرطة بالشيطان.



