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فن

"أهه أهه" أحدث أغاني عمرو دياب.. شاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
طرح النجم عمرو دياب مقطعا من أحدث أغنياته عبر صفحته بموقع إنستجرام بعنوان "اهه اهه"، ومن المنتظر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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كان الهضبة عمرو دياب قد توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية  الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.


وكتب عمرو:" إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى.

إبراهيم عيسى قال في تصريحاته الصحفية:أن عمرو دياب من أنجح الفنانين في مصر، وأن أغانيه تعزف في 125 دولة فى العالم، ولفت إلى أنه مثقف، واستطاع أن يتشرب الموسيقى العالمية، ويصنع موسيقى يستوعبها العالم كله، وأكد أن عمرو دياب أكثر مطرب مصرى عربى حصل على جوائز عالمية، لأنه الأكثر قدرة على التواصل وتعايشا مع الثقافات الموسيقية فى العالم.

كما اضاف إبراهيم عيسى أن عمرو دياب المؤسسة الموسيقية الوحيدة بعد مدرسة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ.



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