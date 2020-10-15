الأمن يضبط عاطلين سرقا سيدة بدراجة نارية في النزهة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة احدى السيدات مستخدمين دراجة نارية بالقاهرة.





تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من أحد المواطنين بقيام شخصين بخطف حقيبة يد سيدة أثناء سيرها بدائرة القسم وبداخلها (2هاتف محمول – مبلغ مالى – أوراق شخصية).. مستقلين دراجة نارية ولاذا بالفرار.





أسفرت التحريات عن تحديد هويتهما ( عاطلان – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظة القليوبية) .





وتمكنت الأجهزة الأمنية من إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة المُشار إليها ، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.