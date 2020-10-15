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برلمان

محمد الدابي: معركة الوطن ضد الإرهاب لا تزال مستمرة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:33 م
النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
أشاد النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة واشادته بتضحيات آباء بعض الخريجين الجدد، قائلا إن تضحياتهم ستبقى عالية ورفيعة على مر الزمن.

وأشار في بيان له اليوم إلى التقدير الشديد الذي يكنه الوطن لتضحيات رجال الشرطة والجيش في معركتهم المتواصلة ضد الإرهاب الأسود الذي يكره الوطن ويريد إسقاطه.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ  أن السنوات الماضية، أثبتت أن الإرهاب هو العدو الأول للوطن ولا يمكن التساهل ولا التصالح مع أصحابه وأن تضحيات الشهداء من ابطال الجيش والشرطة ستبقى وساما على صدر الوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن معركة الوطن ضد الإرهاب لا تزال مستمرة وستبقى كذلك لاستئصال آخر إرهابي موجود في مصر قائلا: فمصر لا تعرف غير الوسطية والسلام وشعبها الآبي لا يعرف غير ذلك ولا يحب غير الاعتدال والتسامح والوسطية، أما أجندات الإرهاب والدم بإملاءات من الخارج فهى بعيدة تماما عن الشعب المصري ومعتقداته.
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