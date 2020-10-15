خلص عليها بطلقة في الرأس.. غادة لم تنصفها الحياة طلقها زوجها وقتلها شقيقها

لم تتوقع غادة ان القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية على يد شقيقها حيث لقيت مصرعها إثر إطلاق المتهم أعيرة نارية عليها.





"غادة.ح.ع" 29 سنة ربة منزل شاءت الظروف أن تنفصل عن زوجها وتتفرغ لتربية طفلتها الصغيرة 3 سنوات وتواجه أعباء ومتاعب الحياة.





وعقب انفصالها عن زوجها توجهت المجنى عليها للاقامة مع شقيقها داخل شقة بقرية دندنا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث فضلت الاقامة مع أسرة شقيقها بدلا من العيش بمفردها داخل الشقة.









وظلت الحياة هادئة بين الأخ وشقيقه طوال 6 شهور عقب طلاقها الإ أن المشاجرات بدأت تظهر بينهما بسبب الخلافات الأسرية والتى اثرها لقيت غادة مصرعها على يد شقيقها.





من ناحية كشف شهود العيان أن المتهم يعمل استورجى سيارات ويقيم مع شقيقته المجني عليها بشقة سكنية بعقار ملك "ر.ع" ومنذ فترة كثرة الخلافات بينهما حتى فوجئ الجميع بقيام المتهم باطلاق النيران على المجنى عليها فأصيبت بطلقة في الرأس وأخرى في الصدر مما أسفر عن مصرعها في الحال لتترك طفلتها تواجه مصيرا مجهولا.





وبدأت نيابة طوخ التحقيق في الواقعة حيث أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب ، كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.





فى سياق متصل كشفت تحريات المباحث أن الأسرة من منطقة الوراق وانتقلوا للسكن بالقرية مسقط رأس والدتهما منذ حوالى ٦ شهور، والمجني عليها مطلقة ولديها طفلة 3 سنوات، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وجار ضبط المتهم الهارب.





وشهدت قرية دندنا مركز طوخ بالقليوبية جريمة قتل بشعة، حيث أنهى "عامل دوكو سيارات" حياة شقيقته باستخدام سلاح ناري وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى، إخطارًا من العميد تامر مرسي مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغًا بقيام عامل دوكو سيارات بإطلاق النيران على شقيقته من سلاح ناري "طبنجة"، أسفر عن مصرعها في الحال.





انتقل العميد اللواء حاتم حداد مدير مباحث مديرية أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، لموقع الحادث وتقرر تشكيل فريق بحث لبيان ملابسات الجريمة.





وبالفحص تبين قيام " السيد.ح.ع" 33 سنة عامل دوكو سيارات، بقتل شقيقته "غادة.ح.ع" 29 سنة، ربة منزل، بسلاح ناري "طبنجة".





وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الحادث، حيث دلت التحريات الأولية أن خلافات أسرية نشبت بين المتهم والقتيلة بسبب طلاقها.