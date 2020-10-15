ديمقراطي وصديق عمدة نيويورك.. ترامب يهاجم فاوتشي بسبب الكمامة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدكتور أنتوني فاوتشي، الخبير في الأمراض المعدية، أثناء تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية اليوم الخميس، وسط صيحات الاستهجان من قبل الحضور.





وقال ترامب عن فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد: "إنه ديمقراطي، والجميع يعرف ذلك، إنه صديق كومو" في إشارة إلى عمدة نيويورك، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطاني





يذكر أن فاوتشي عمل كمستشار لغالبية رؤساء الولايات المتحدة منذ الرئيس الجمهوري رونالد ريجان. ويشمل ذلك الرؤساء الجمهوريين جورج إتش. بوش وجورج بوش وترامب.





وكان فاوتشي قد حث الأمريكيين على الاحتفاظ بالكمامات لأخصائيي الرعاية الصحية خوفًا من احتمال وجود نقص في معدات الحماية الشخصية، وذلك بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتراجع فاوتشي عقب ذلك، ودعا الشعب الأمريكي إلى ارتداء الكمامة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





واستشهد ترامب أيضًا بأرقام مشكوك فيها تزعم أن "85 في المائة" من الأشخاص الذين يرتدون أقنعة يصابون بفيروس كورونا، حيث أكد أن هناك خلافا غريبا من الخبراء عن جدوى ارتداء الكمامة من عدمه.







